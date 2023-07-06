Раис Татарстана встретился с главой МИД РФ в Казанском Кремле

Лавров высоко оценил проведение KazanForum и сказал, что Татарстан находится среди лидеров по ведению внешних связей. Фото: сайт раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Казанском Кремле.

Глава республики поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества региона. Он напомнил, что Татарстан активно сотрудничает в Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном и Азербайджаном, а также, что за рубежом действуют представительства Татарстана. Кроме того, Минниханов рассказал о работе группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Лавров высоко оценил проведение KazanForum и сказал, что Татарстан находится среди лидеров по ведению внешних связей.

Кроме того, руководители обсудили грядущую встречу глав стран БРИКС, которая должна состояться в столице Татарстана.

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