Мэр Казани в рамках обхода Баумана посетил Дом работников образования

Его модернизировали в 2021 году. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках обхода улицы Баумана посетил Дом работников образования. Он познакомился с проектами, которые там реализуют. Некоторым будет дан старт уже в этом году.

После модернизации в 2021 году в Доме работников образования наряду с культурными событиями начали проводить и образовательные. Таким образом количество мероприятий увеличилось с 30 до 147, а количество участников до 6,3 тысяч человек. В помещении есть зал на 120 человек, а проводить мероприятия для большого количества участников помогает трансформируемая мебель. Это и различные мастер-классы, встречи и обучения.

Официальные события проводят в конференц-зале.

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