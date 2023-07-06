Это делается для того, чтобы выровнять берег и создать там набережную с общественными пространствами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В мэрии Казани объяснили засыпку на Волге рядом с Портовой. Это делается для того, чтобы выровнять берег и создать там набережную с общественными пространствами.

Согласно документам, которые размещены в новом сборнике мэрии, с 6 по 20 июля будут проходить обсуждения с участием общественности по данному вопросу. В проект вошли уже обмелевшие участки, которые полностью или частично находятся не в воде. Новая береговая линия поможет организовать акваторию для судоходства и причаливанию маломерных судов.

Кроме того, там появятся площадки для активностей, пляжи, парки и скверы. Все это будет открыто для посещения жителей и гостей города.

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