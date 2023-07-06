В Казани в конце июля состоится фестиваль документального кино

Посетители увидят работы режиссера Равиля Мукменова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с 25 по 27 июля состоится фестиваль документального кино «RТ.Док: Время героев». На нем покажут разножанровые ленты об участниках спецоперации. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Дирекции документального вещания Татарстана Екатерина Яковлева.

По словам Яковлевой, в программу включили 25 кинолент. Главным критерием отбора стала человечность, искренность истории. Автор должен быть неравнодушен к тому, что снимает. Для Казани решили взять мини-доки по 8-10 минут.

Так, посетители увидят работы режиссера Равиля Мукменова. В его лентах можно узнать реальные истории с полей специальной военной операции. Также можно будет посмотреть фильм режиссера Елены Леви «НЕзабытые».

Отметим, впервые фестиваль был проведен в Москве. Он вызвал аншлаг у трех тысяч зрителей. В связи с чем фильмы решили транслировать в разных городах.

Напомним, в Казани с 17 июня будут проходить бесплатные кинопоказы.

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