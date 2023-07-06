В Нижнекамске хотят развивать трамвай как альтернативу другим видам транспорта

Как отметил замглавы исполкома Нижнекамского района, для города инфраструктура наземного электротранспорта должна стать основой транспортного каркаса. Фото: vk.com/nknews

В Нижнекамске планируют развивать трамвай как альтернативу другим видам транспорта. Об этом на выездном заседании сообщил заместитель главы исполкома района Рафаэль Игтисамов.

По словам Игтисамова, развитие экологичного транспорта для города является необходимостью, которая позволит нивелировать дополнительную экологическую нагрузку при реализации инвестиционных проектов нефтехимических компаний. Также это снизит угрозу логистике системообразующих предприятий из-за пробок.

Как отметил замглавы исполкома Нижнекамского района, для города инфраструктура наземного электротранспорта должна стать основой транспортного каркаса.

Напомним, при строительстве дороги в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов вырубленные деревья компенсировали в 14 кратном размере.

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