В Казани состоялось открытие музея истории Петропавловского собора

Экспозиция включает в себя стенды, витрины, архиерейское облачение, хоругви и распятие для крестного хода. Фото: tatmitropolia.ru

В Казани в среду, 5 июля, состоялось открытие музеи истории Петропавловского собора. Посетителям был продемонстрирован видеоролик с презентацией, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Митрополит Кирилл поприветствовал присутствующих. По его словам, музей создавался с большой любовью.

«Очень радостно, что у нас появляются такие места как музей Казанской епархии в Казанском монастыре, музей Петропавловского собора. Вообще, весь центр Казани - это один музей, где каждый уголок несёт в себе не только архитектурную красоту, но и связан с удивительными людьми», - отметил митрополит.

Экспозиция включает в себя стенды, витрины, архиерейское облачение, хоругви и распятие для крестного хода, картины с видами собора и калориферную печь XIX века. А в мультимедийной части можно увидеть исторические фотографии собора и посвященные храму фильмы.

Напомним, в 2022 году в столице Татарстана открыли музей Казанской епархии.

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