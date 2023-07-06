В Азнакаевском районе на реке Ик утонули 18-летние брат и сестра

Тело парня было извлечено очевидцами. Фото: МЧС Татарстана

В Азнакаевском районе у села Кук-Тяка на реке Ик утонули 18-летние брат и сестра. Сообщение о произошедшем поступило днем 5 июля, сообщает МЧС Татарстана.

Тело парня было извлечено очевидцами. В четверг, 6 июля, поисковые работы продолжатся с участием водолазной группы спасателей. Причина случившегося выясняется. Однако, по словам специалистов, место для купания было не оборудовано.

Напомним, в Казани на озере Комсомольское утонул мужчина.

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