ФОТО: kzn.ru

С 8 июля из Казани в Свияжск продлят маршрут электричек, информируют в пресс-службе администрации столицы Татарстана. По этой причине изменится график движения у некоторых поездов.

Так, пригородные поезда №6301 и 6306 будут ходить от и до станции Тюрлема. Последний состав будет курсировать по измененному расписанию.

Маршрут электрички №6307 из Казани в Свияжск будет продлен до станции Албаба. Она будет ходить ежедневно. Каждый день в том же направлении будет ходить также пригородный поезд №6001.

Подробности можно узнать по телефону: +7(937)625-04-33, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте пригородной пассажирской компании.

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