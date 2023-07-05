Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 6 июля, в Татарстане ожидается жара до +34. Прогноз погоды на завтра дали синоптики республиканского Гидрометра.

Так, несмотря на переменную облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный, местами – северо-западный со скоростью до 9 метров в секунду.

Ночью 6 июля столбик термометра в Татарстане опустится до 16-21 градуса выше нуля. В некоторых районах республики – до 11 градусов. А днем будет очень жарко. Синоптики обещают местами до +34.

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