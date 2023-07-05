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НовостиНедвижимость5 июля 2023 13:56

В Казани часть нового торгового центра построят из кирпичей Арских казарм

Объект будет находится на улице Николая Ершова
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В торговом центре планируют открыть музей училища.

В торговом центре планируют открыть музей училища.

Фото: Иван Макеев

В Казани одну из стен нового торгового центра построят из старинных кирпичей Арских казарм. Объект будет находится на улице Николая Ершова.

Перед использованием кирпич очистят и обработают, чтобы сохранились долговечность и эстетика исторического материала. В дальнейшем эту стену назовут мемориалом.

Кроме того, в торговом центре планируют открыть музей училища. Так, внутри здания выделят помещения для Дома детского творчества, сообщает «Татарстан-24».

Отметим, Арская казарма была снесена во время застройки микрорайона. Судьба исторических пушек, которые стояли на входе в училище, пока неизвестна.

Напомним, в Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов.

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