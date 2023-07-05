В Казани часть нового торгового центра построят из кирпичей Арских казарм

В торговом центре планируют открыть музей училища.
Фото: Иван Макеев
В Казани одну из стен нового торгового центра построят из старинных кирпичей Арских казарм. Объект будет находится на улице Николая Ершова.
Перед использованием кирпич очистят и обработают, чтобы сохранились долговечность и эстетика исторического материала. В дальнейшем эту стену назовут мемориалом.
Кроме того, в торговом центре планируют открыть музей училища. Так, внутри здания выделят помещения для Дома детского творчества, сообщает «Татарстан-24».
Отметим, Арская казарма была снесена во время застройки микрорайона. Судьба исторических пушек, которые стояли на входе в училище, пока неизвестна.
Напомним, в Казани стартовало проектирование нового парка аттракционов.
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