В Казани в 2023 году отремонтируют 17 школ

По словам Метшина, на все объекты, связанные с детьми, власти выбирают лишь проверенных подрядчиков. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Казани в 2023 году капитально отремонтируют 17 школ, 21 столовую превратят в школьный ресторан. Об этом в ходе осмотра работ в лицее №83 сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, на все объекты, связанные с детьми, власти выбирают лишь проверенных подрядчиков. Эти работы планируют завершить к 1 сентября, чтобы дети и коллектив учителей обрадовались новым условиям для учебы.

Так, в новом учебном году откроет двери капитально отремонтированный «Лицей №83 – Центр образования» Приволжского района столицы Татарстана. Учреждение сможет принять до 2,9 тысячи человек. Там к середине августа специалисты завершат отделочные работы в помещениях и оборудуют кабинеты мебелью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram