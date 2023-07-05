В Казань прилетела следователь из Москвы по делу начальника тыла МВД

О подробностях дела пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казань прилетела следователь из Москвы по делу задержанного начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова.

В прошлом году СКР возбудил уголовное дело против начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Тогда следователи заинтересовались и Рамилем Шакировым. Однако за несколько дней до задержания он покинул страну, сообщает «Реальное время».

Напомним, в Казани задержан начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров.

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