В Казани в съемках кулинарного шоу принимает участие Константин Ивлев

В съемках приняли участие студенты, волонтеры, творческие коллективы и художественные ансамбли. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани в съемках кулинарного шоу принимает участие шеф-повар Константин Ивлев. Речь идет об «Адском шефе», сообщила руководитель Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По словам Санниковой, столица Татарстана в качестве локации нового сезона шоу была выбрана неслучайно. Именно в этом городе преобладают гостеприимство и изобилие кулинарных шедевров.

Кроме того, в съемках приняли участие студенты, волонтеры, творческие коллективы и художественные ансамбли. В качестве локации были выбраны площадка поселка Мирный и площадь Дворца Земледельцев. Также использовались кадры с Сабантуя.

Напомним, в Казани на Дне поля выступят Лазарев, Хабиб и Караулова.

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