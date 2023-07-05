В Набережных Челнах на строительство мегашколы направят еще 224 миллиона рублей

Объект расположен в жилом комплексе «Притяжение». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на строительство мегашколы на 1,5 тысячи мест направят еще 224,1 миллиона рублей. Объект расположен в жилом комплексе «Притяжение». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 55,7 миллиона рублей уйдут на дорожное покрытие, 53,8 миллиона рублей - на вертикальную планировку здания, 50,3 миллиона рублей - на установку слаботочных систем. Еще 17,8 миллиона рублей выделят на видеонаблюдение, около 5,1 миллиона рублей - на охранную сигнализацию и почти четыре миллиона рублей - на мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения.

Отметим, принять участие в тендере можно до 12 июля. А его победителя определят 14 июля. Эти работы подрядчик должен завершить до 12 декабря.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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