В Казани задержан начальник тыла МВД по РТ

В МВД по РТ и Следкоме эту информацию пока никак не комментируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани сотрудниками Следственного комитета задержан начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров. Решается вопрос о передаче расследования уголовного дела в Москву. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

В МВД по РТ и Следкоме эту информацию пока никак не комментируют.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержан начальник пожарно-спасательной части.

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