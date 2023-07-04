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НовостиОбщество4 июля 2023 16:01

На станциях метро Казани установили оборудование, которое может распознавать оружие

Об этом рассказали в пресс-службе Метроэлектротранса
Елена СКВОРЦОВА
Современные двухракурсные интроскопы, произведенные в России, могут точно определять наличие предметов оружия в багаже пассажиров

Современные двухракурсные интроскопы, произведенные в России, могут точно определять наличие предметов оружия в багаже пассажиров

Фото: Рамиль ГАЛИ

На станциях метро Казани установили оборудование, которое может распознавать оружие и патроны. Об этом рассказали в пресс-службе Метроэлектротранса.

Современные двухракурсные интроскопы, произведенные в России, могут точно определять наличие предметов оружия в багаже пассажиров, что поможет значительно повысить безопасность жителей и гостей столицы Татарстана. Отметим, что метро в Казани ежедневно пользуются 115 тысяч человек.

Помимо нового оборудования на станциях метрополитена установлены арочные рамки, которые могут определять наличие предметов из металла.

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