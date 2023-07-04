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НовостиОбщество4 июля 2023 15:01

В Татарстане на стройке рабочий выпал из люльки автокрана и разбился

Об этом сообщили в следственном комитете республики
Елена СКВОРЦОВА
35-летний монтажник субподрядной организации выпал из люльки автокрана с высоты 8 этажа

35-летний монтажник субподрядной организации выпал из люльки автокрана с высоты 8 этажа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане на стройке рабочий выпал из люльки автокрана и разбился. Об этом сообщили в следственном комитете республики сегодня, 4 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведение строительных или иных работ.

Происшествие случилось также сегодня после обеда во время строительных работ на объекте жилого комплекса, который располагается на улице Норд Драйв в Елабуге. 35-летний монтажник субподрядной организации выпал из люльки автокрана с высоты 8 этажа. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В данный момент проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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