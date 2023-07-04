35-летний монтажник субподрядной организации выпал из люльки автокрана с высоты 8 этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане на стройке рабочий выпал из люльки автокрана и разбился. Об этом сообщили в следственном комитете республики сегодня, 4 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведение строительных или иных работ.

Происшествие случилось также сегодня после обеда во время строительных работ на объекте жилого комплекса, который располагается на улице Норд Драйв в Елабуге. 35-летний монтажник субподрядной организации выпал из люльки автокрана с высоты 8 этажа. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В данный момент проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram