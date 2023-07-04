В Татарстане на Курбан-байрам было принесено в жертву почти 14 тысяч баранов

Всего было забито 13806 голов скота, из них 5815 — в столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на Курбан-байрам было принесено в жертву 14 тысяч баранов. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в Духовном управлении мусульман республики. Всего было забито 13806 голов скота, из них 5815 — в столице.

В дни празднования было роздано 1,5 тонны мяса. 300 килограмм отправили в социальные учреждения Татарстана. Благотворительный фонда «Закят» раздал более 4-х тысяч тонн жертвенного мяса.

Оставшееся мясо фонд отправил на хранение. Оно будет использоваться в течение года во время благотворительных обедов для бездомных и пожилых людей, а также других нуждающихся.

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