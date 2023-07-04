О том, что рядом с парком «Урам» скоро исчезнет граффити, сообщили в социальных сетях участники движения GraffitiManiaChallenge (фото из их соцсетей)

Под «Миллениумом» в Казани стирают граффити. Это делают из-за ремонтных работ на мосту, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

О том, что рядом с парком «Урам» скоро исчезнет граффити, сообщили в социальных сетях участники движения GraffitiManiaChallenge. Более того, они отметили, что из-за работы пескоструйных установок, которыми стирают рисунок, под угрозой оказались ласточки.

В мэрии города пояснили, что это происходит из-за ремонтных работ на мосту «Миллениум»:

необходимо зашпаклевать несущие опоры сооружения. По поводу ласточек в администрации ответили, что участки, где расположены гнезда птиц, трогать пока не собираются. Кроме того, специалисты ведомства добавили, что как только ремонт завершится, площадка снова станет открытой.

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