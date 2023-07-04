В Татарстане водителя, сбившего полицейского, приговорили к 5 годам колонии

Мужчина будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Бавлах суд признал 42-летнего местного жителя, который и до этого уже имел проблемы с законом, виновным в уголовном преступлении – применении насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура Татарстана.

«Свою вину мужчина не признал. Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Также в доход государства был конфискован и автомобиль подсудимого», - уточнили в надзорном ведомстве и добавили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

Как было доказано в суде, в январе этого года на улице Калинина в Бавлах подсудимый, управляя своим автомобилем Cherry, не подчинился требованию сотрудников ГИБДД об остановке. Банальная проверка документов превратилась в полицейскую погоню. В результате которой правоохранители перекрыли дорогу беглецу своим служебным авто. Но лихач и не думал останавливаться. Он сбил одного из полицейских и провез его на капоте около 30 метров. Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.

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