Глава Минобразования РТ Ильсур Хадиуллин раскритиковал семейное обучение на дому

Утверждается, что удаленный с экзамена за нарушение порядка подросток находился на семейном обучении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время брифинга в Кабимине Татарстана посвященного итоговой государственной аттестации было объявлено о том, что один из школьников был удален со сдачи ГИА по русскому языку за шпаргалку. Теперь он сможет пересдать экзамен только в сентябре 2023 года. Как отметил глава Минобразования РТ Ильсур Хадиуллин, данный инцидент произошел из-за того, что подросток находился на семейном обучении, то есть учился не в школе, а на дому.

Дети должны учиться в школе, должна быть работа с опытными педагогами, одних репетиторов недостаточно, также необходима за счет этого и социализация учеников, считает министр. Хадиуллин раскритиковал злоупотребление возможностью перевода ребенка на семейное образование без уважительных причин. По его словам, сейчас в Татарстане на нем находится 2,5 тысячи детей.

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