«Гриль-Морожка» пройдет 8 и 9 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В казанском парке Горького пройдет фестиваль «Гриль-Морожка». Гостей и жителей города ждут необычные десерты, стейки и развлекательная программа, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Также для посетителей организуют концерт артистов и диджей-сеты на музыкальной сцене, обустроят фотозону, интерактивные и детские площадки, мастер-классы. Кроме того, в зоне отдыха можно будет устроить пикник.

Отметим, «Гриль-Морожка» пройдет 8 и 9 июля с 12:00 до 21:00. Мероприятие объединило парковые фестивали мороженого и «Гриль-фест».

Напомним, на фестиваль «Вкусная Казань» выделят 11,5 миллиона рублей.

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