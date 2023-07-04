В Татарстане мопед с подростком за рулем загорелся во время движения

Подросток ехал по улице Первомайской, когда его мопед неожиданно загорелся. Фото: ИА "Татар-информ"

Мопед с подростком за рулем загорелся во время движения в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент случился 3 июля в поселке Нижние Вязовые.

Подросток ехал по улице Первомайской, когда его мопед неожиданно загорелся, сообщает «Татар-информ». Парень остановился и успел отбежать, не пострадав.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии иномарка попала в ДТП и загорелась, пострадали трое детей.

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