В Казани новым гендиректором УК «ПЖКХ» стал Евгений Чекашов

Евгений Чекашов является депутатом Казанской городской Думы. Фото: kzn.ru

В Казани новым генеральным директором регионального мусорного оператора УК «ПЖКХ» назначили Евгений Чекашов. Он является депутатом Казанской городской Думы. Об этом на совещании сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, Чекашов в Гордуме возглавляет комиссию по делам молодежи, физкультуры и спорта. Также он работал в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ по Татарстану.

Как отметил мэр столицы республики, с ним вместе они работали в энерго-сервисном центре. Там ими были завершены проекты по контролю энергоучета бюджетной сферы, жилищного фонда и созданы сервисы этих компаний.

Напомним, Олеся Соколова стала прокурором Вахитовского района Казани.

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