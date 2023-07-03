В Казани на Дне поля выступят Лазарев, Хабиб и Караулова

Для гостей и жителей города организуют бесплатные шаттлы от театра Камала и станции метро «Проспект Победы». Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани хедлайнерами Дня поля станут Сергей Лазарев, Хабиб, Юлиана Караулова и Mary Gu. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, концерты российских звезд состоятся 8 и 9 июля. Эту инициативу проявили федеральные организаторы.

Кроме того, для гостей и жителей города организуют бесплатные шаттлы от театра Камала и станции метро «Проспект Победы». Министр уверен, что праздник будет масштабным, грандиозным и незабываемым.

В столице Татарстана День поля пройдет с 6 по 9 июля.

Напомним, на фестиваль «Вкусная Казань» выделят 11,5 миллиона рублей.

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