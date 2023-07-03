В Чувашию завезли нелегальную осетровую икру из Китая

Продукция в республика поступила от предприятия из Ленинградской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В июне 2023 года в Чувашию нелегально завезли осетровую икру из Китая. Выявлено 0,652 килограмма, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике и Ульяновской области. Из Поднебесной сырье поступило на предприятие в Ленинградской области. В итоге икра там была промаркирована, как российская, что является нарушением.

По факту этого нарушения в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры поступили обращения для принятия соответствующих мер в отношении предприятия, завезшего китайскую икру на рынок Чувашии.