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НовостиОбщество3 июля 2023 9:29

В Чувашию завезли нелегальную осетровую икру из Китая

Производитель указал, что сырье было из России
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Продукция в республика поступила от предприятия из Ленинградской области.

Продукция в республика поступила от предприятия из Ленинградской области.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В июне 2023 года в Чувашию нелегально завезли осетровую икру из Китая. Выявлено 0,652 килограмма, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике и Ульяновской области. Из Поднебесной сырье поступило на предприятие в Ленинградской области. В итоге икра там была промаркирована, как российская, что является нарушением.

По факту этого нарушения в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры поступили обращения для принятия соответствующих мер в отношении предприятия, завезшего китайскую икру на рынок Чувашии.