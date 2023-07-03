Минниханов обсудил модернизацию ЖКХ с главой профильного комитета Госдумы

Форум РЕБУС-2023 проходит с 3 по 4 июля. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил модернизацию ЖКХ с главой комитета Госдумы по строительству Сергеем Пахомовым. Встреча состоялась в рамках форума РЕБУС-2023, сообщает пресс-служба раиса региона.

Во время встречи были обсуждены вопросы развития строительной отрасли, снижения административных барьеров в этой сфере, улучшения системы управления многоквартирными домами, модернизации инфраструктуры ЖКХ.

Отметим, форум РЕБУС-2023 проходит с 3 по 4 июля. Участниками мероприятия стали две тысячи человек из 15 стран и 50 регионов России.

Напомним, глава Татарстана поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки.

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