Жители Казани стали реже подавать заявки на отлов собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на 40% сократилось число жалоб на бездомных собак. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, на 29% уменьшилось количество нападений бездомных собак на людей. Также жители стали реже подавать заявки на их отлов.

Как отметил замруководителя исполкома Казани, эти результаты были достигнуты благодаря программе «Казань без брошенных животных». В связи с этим необходимо продолжить эту работу и присоединить всю республику.

Напомним, в Казани появятся четыре новые площадки для выгула собак.

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