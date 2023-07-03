В Казани появятся четыре новые площадки для выгула собак

Строительство площадок реализовано в рамках проекта «Казань – город без брошенных животных». Фото: Оксана ЗУЙКО

В Казани в 2023 году появятся четыре новые муниципальные площадки для выгула собак. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, площадки построят на улицах Лукина, Заря, Революционной и Салимжанова. Это будет реализовано в рамках проекта «Казань – город без брошенных животных».

Кроме того, в парках и на площадках для выгула домашних животных проводятся встречи собаководов с профессиональным кинологом. Там разбираются приемы дрессировки домашних питомцев, проводятся занятия и тренировки.

Отметим, в столице Татарстана сейчас действует 17 площадок для выгула собак.

Напомним, в парках Казани стартовали бесплатные занятия по дрессировке собак.

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