Житель Набережных Челнов избил отца-инвалида

В суде мужчина признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов признан виновным в избиении отца. К слову, последний имеет первую группу инвалидности.

По материалам дела, преступление произошло в 7-м комплексе. Нетрезвый мужчина устроил ссору с отцом, во время которой оскорблял инвалида, а затем ударил несколько раз по лицу.

В суде мужчина признал свою вину. Учитывая имеющуюся судимость, челнинцу назначили четыре месяца ограничения свободы.

Ранее мы сообщали, что житель Набережных Челнов убил отца с помощью ножа.

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