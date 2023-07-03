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НовостиПроисшествия3 июля 2023 5:05

Житель Набережных Челнов избил отца-инвалида

Суд назначил мужчине наказание
Адам САГАЛ
В суде мужчина признал свою вину

В суде мужчина признал свою вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов признан виновным в избиении отца. К слову, последний имеет первую группу инвалидности.

По материалам дела, преступление произошло в 7-м комплексе. Нетрезвый мужчина устроил ссору с отцом, во время которой оскорблял инвалида, а затем ударил несколько раз по лицу.

В суде мужчина признал свою вину. Учитывая имеющуюся судимость, челнинцу назначили четыре месяца ограничения свободы.

Ранее мы сообщали, что житель Набережных Челнов убил отца с помощью ножа.

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