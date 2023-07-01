В Казани около Кремлевской дамбы можно почувствовать морской бриз

Именно благодаря бризу велопешеходная дорожка выгодно отличается от остальных прогулочных зон Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На велопешеходной дорожке у Кремлевской дамбы можно почувствовать бриз, который очень похож на морской. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Это место особенно удобно и комфортно. Из-за близости водоема здесь формируется «бризовый эффект» - в жаркий летний день прохладный воздух с водоема дует на набережную. Более комфортное место сложно найти», — цитирует специалиста «Вести Татарстан».

По словам синоптика, именно благодаря бризу это место выгодно отличается от остальных прогулочных зон Казани. Велопешеходная зона протягивается от центра семьи «Казан» до улицы Пролетарской.

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