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НовостиОбщество1 июля 2023 12:50

В Казани около Кремлевской дамбы можно почувствовать морской бриз

Об этом рассказал метеоролог Тимур Аухадеев
Адам САГАЛ
Именно благодаря бризу велопешеходная дорожка выгодно отличается от остальных прогулочных зон Казани

Именно благодаря бризу велопешеходная дорожка выгодно отличается от остальных прогулочных зон Казани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На велопешеходной дорожке у Кремлевской дамбы можно почувствовать бриз, который очень похож на морской. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Это место особенно удобно и комфортно. Из-за близости водоема здесь формируется «бризовый эффект» - в жаркий летний день прохладный воздух с водоема дует на набережную. Более комфортное место сложно найти», — цитирует специалиста «Вести Татарстан».

По словам синоптика, именно благодаря бризу это место выгодно отличается от остальных прогулочных зон Казани. Велопешеходная зона протягивается от центра семьи «Казан» до улицы Пролетарской.

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