На колокольню Петропавловского собора установят отреставрированные иконы и часы

Реставрацию ведут специалисты из Москвы Фото: Антон ПИКУС

Масштабная реставрация продолжается в Петропавловском соборе Казани. С 2016 года были отремонтированы основные конструкции и фасады здания. В скором времени на двух ярусах 45-метровой колокольни установят восстановленные иконы с изображением казанских святых и часы. Об этом сообщает «Реальное время»

В Петропавловском соборе реставрацию ведут специалисты из Москвы. На эти цели выделено свыше 500 миллионов рублей. К октябрю текущего года будет восстановлена колокольня, кровля и трапезная часть верхнего храма.

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