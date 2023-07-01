Зеленодольский завод сдаст девять военных и гражданских судов

О планах сообщил гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов

В Татарстане Зеленодольский завод им. Горького к концу 2023 года намерен сдать девять военных и гражданских судов. О планах сообщил гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«У нас есть и гражданские суда, и военные корабли. Если общее брать — гражданские вместе с военными — выходим ориентировочно на девять кораблей и судов. По итогам года», — цитирует руководителя ТАСС.

Четыре судна - это «Метеоры-2020», их производство на заводе было запущено в 2021 году.

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