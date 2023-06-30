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НовостиОбщество30 июня 2023 18:01

Уличный художник нарисовал на стене дома в Казани сцену из жизни татарской семьи

Рисунок появился по адресу Карла Маркса, 6
Елена СКВОРЦОВА
Автор граффити — известный уличный художник Рустам QBic. Фото: мэрия Казани

Автор граффити — известный уличный художник Рустам QBic. Фото: мэрия Казани

Уличный художник нарисовал на стене дома в Казани сцену из жизни татарской семьи. Рисунок появился по адресу Карла Маркса, 6. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Автор граффити — известный уличный художник Рустам QBic. В основе работы размышления о ценностях семей, культурном коде. Кроме того, таким образом художник выразил надежду, что мудрость старших будет передавать из поколения в поколение.

На рисунке изображена семья в татарских костюмах, перед стеной расположились сундуки, какие бывают в татарских домах.

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