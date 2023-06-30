ФОТО: минздрав Татарстана

Урологи Татарстана откачали стакан гноя из предстательной железы пациента, передает пресс-служба республиканского минздрава. Этим они спасли жизнь 55-летнего жителя Набережных Челнов.

Сообщается, что мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии с абсцессом – у него была высокая температура и острая задержка мочи. Ситуацию усугубляла недавняя операция на сердце, поэтому врачам пришлось пойти на риск и вскрыть абсцесс эндоскопическим способом через мочеиспускательный канал. Это, по словам главврача, был единственный малотравматичный метод.

Врачи произвели дренирование абсцесса и откачали стакан гноя.

Сейчас с мужчиной все в порядке. Он успешно восстановился и уже находится дома.

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