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НовостиЗвезды30 июня 2023 11:33

Ралина Ибраева представит Татарстан на проекте «Голос. Дети. Казахстан»

Юной певице 11 лет
Адам САГАЛ
На этапе слепых прослушиваний юная певица из Казани исполнила песню «Туган тел»

На этапе слепых прослушиваний юная певица из Казани исполнила песню «Туган тел»

Фото: принтскрин видео.

На проекте «Голос. Дети. Казахстан» 11-летняя Ралина Ибраева из Казани представит Татарстан. В субботу, 1 июля, состоится полуфинал.

Зрители смогут не только посмотреть прямой эфир, но и проголосовать за понравившегося конкурсанта.

На этапе слепых прослушиваний юная певица из Казани исполнила песню «Туган тел», тогда к ней повернулись сразу все наставники шоу.

Ранее мы сообщали, что детский омбудсмен Татарстана жестко раскритиковала наставников шоу «Голос. Дети».

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