Ралина Ибраева представит Татарстан на проекте «Голос. Дети. Казахстан»

На этапе слепых прослушиваний юная певица из Казани исполнила песню «Туган тел» Фото: принтскрин видео.

На проекте «Голос. Дети. Казахстан» 11-летняя Ралина Ибраева из Казани представит Татарстан. В субботу, 1 июля, состоится полуфинал.

Зрители смогут не только посмотреть прямой эфир, но и проголосовать за понравившегося конкурсанта.

На этапе слепых прослушиваний юная певица из Казани исполнила песню «Туган тел», тогда к ней повернулись сразу все наставники шоу.

Ранее мы сообщали, что детский омбудсмен Татарстана жестко раскритиковала наставников шоу «Голос. Дети».

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