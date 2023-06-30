Под Набережными Челнами в дачном домике сгорел мужчина

Пожар произошел поздно вечером 29 июня. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В четверг, 29 июня, в 21.31 в экстренные службы поступила информация о том, что под Набережными Челнами в СНТ «Отделочник» на четвертой улице произошел пожар, сообщает МЧС Татарстана.

«Происходило горение кирпичного садового дома и бревенчатой бани», - уточнили в ведомстве.

Пожар на площади 40 квадратных метров был в итоге потушен. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 62-летнего хозяина садового дома. По предварительным данным, причина происшествия – неосторожность при курении.

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