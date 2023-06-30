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НовостиАвто30 июня 2023 5:11

В Казани временно перекроют улицу Техническую

Участки будут закрывать поэтапно
Адам САГАЛ
Полностью работы планируют завершить 10 августа

Полностью работы планируют завершить 10 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани с 4 июля будет перекрыта улица Техническая. Ограничения коснутся участков у зданий №4, №4а и №4б. Полностью работы планируют завершить 10 августа, но участки будут открывать для проезда постепенно и раньше этого срока.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за международного ралли «Шелковый путь» перекроют ряд дорог.

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