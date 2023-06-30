В Казани временно перекроют улицу Техническую

Полностью работы планируют завершить 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани с 4 июля будет перекрыта улица Техническая. Ограничения коснутся участков у зданий №4, №4а и №4б. Полностью работы планируют завершить 10 августа, но участки будут открывать для проезда постепенно и раньше этого срока.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за международного ралли «Шелковый путь» перекроют ряд дорог.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram