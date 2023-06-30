Общий объем отходов составил более 3800 кубометров. Фото: Минэкологии РТ

В Набережных Челнах экологи обнаружили свалку строительных отходов на участке в 3200 квадратных метров. Гора мусора находилась на муниципальной земле в районе Мензелинского тракта. По предварительной оценке, общий объем отходов составил более 3800 кубометров.

Исполком Набережных Челнов получил предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Руководству города необходимо ликвидировать свалку.

Ранее в казанском ЖК «Салават Купере» проблему экологии назвали больной точкой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram