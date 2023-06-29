Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2023 10:44

В Набережных Челнах в здании бывшего детсада обнаружили тело человека

Признаков насильственной смерти нет
Адам САГАЛ
Здание расположено в новой части города

Здание расположено в новой части города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах в здании, где раньше располагался детский сад, обнаружили тело человека. Предположительно, мужчина работал на стройке. Признаков насильственный смерти нет. Причина его смерти станет известна после проведения экспертизы.

Здание расположено в новой части города. Планируется, что в скором времени здесь будет открыт хостел. Правда, против этой идеи выступают местные жители.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в подвале строящейся школы нашли тело рабочего.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram