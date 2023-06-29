В Набережных Челнах в здании бывшего детсада обнаружили тело человека

Здание расположено в новой части города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах в здании, где раньше располагался детский сад, обнаружили тело человека. Предположительно, мужчина работал на стройке. Признаков насильственный смерти нет. Причина его смерти станет известна после проведения экспертизы.

Здание расположено в новой части города. Планируется, что в скором времени здесь будет открыт хостел. Правда, против этой идеи выступают местные жители.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в подвале строящейся школы нашли тело рабочего.

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