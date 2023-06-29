В Татарстане на острове тушат пожар площадью 100 квадратных метров

Для тушения огня, в том числе, используют пожарный катер. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 29 июня, в 10.39 в экстренные службы поступила информация о пожаре на острое Зеленый Матюшинского сельского поселения Лаишевского района. Там загорелся дачный дом, сообщили в МЧС Татарстана.

«Силы и средства Лаишевского гарнизона реагировали по рангу пожара 1БИС», - отметили в ведомстве.

Пожар произошел утром 29 июня. Фото: МЧС Татарстана

Чтобы подобраться к горящему дому, пожарным пришлось переправится через протоку реки Волга – до берега острова было 200 метров. Для тушения огня используют мотопомпы и пожарный катер, который прибыл из Казани. По предварительной информации, площадь возгорания составляет до 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

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