Фото: Евгения ГУСЕВА

Медики Чувашии за 2022 год выявили 506 случаев рака легких, рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Сообщается, что 399 из них было обнаружено у мужчин, а 107 – у женщин. Стоит отметить, только 30% случаев пришлось на ранние стадии рака. Это связано с тем, что на начальных этапах онкологическое заболевание протекает практически бессимптомно.

Такие специфические признаки рака легкого как кашель, отдышка, боли в груди, кровохарканье появляются уже на поздних стадиях. Поэтому так важно своевременно и в полном объеме проводить скрининговые обследования легких, подчеркивают в минздраве Чувашии.

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