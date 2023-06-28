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НовостиОбщество28 июня 2023 8:28

В Казань прилетел самолет спецназначения Sukhoi Superjet

Он вылетел из Москвы и перед прибытием в столицу Татарстана приземлился в Саратове
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Правительственный самолет Sukhoi Superjet входит в летный отряд «Россия».

Правительственный самолет Sukhoi Superjet входит в летный отряд «Россия».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 27 июня, а именно в 12.06, из Москвы вылетел самолет спецназначения Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89040. В 13.17 он уже приземлился в Саратове. Там правительственный самолет пробыл всего ничего и, взлетев, взял курс на Казань, где оказался в 14.12. Через час он улетел обратно в Москву, гласят данные сервиса Flightradar24.

По сообщениям ряда СМИ самолет спецназначения с этим бортовым номером может перевозить председателям Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Однако нигде нет официальной информации о его визите ни в Саратов, ни в Казань.

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