В Казань прилетел самолет спецназначения Sukhoi Superjet

Правительственный самолет Sukhoi Superjet входит в летный отряд «Россия». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 27 июня, а именно в 12.06, из Москвы вылетел самолет спецназначения Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89040. В 13.17 он уже приземлился в Саратове. Там правительственный самолет пробыл всего ничего и, взлетев, взял курс на Казань, где оказался в 14.12. Через час он улетел обратно в Москву, гласят данные сервиса Flightradar24.

По сообщениям ряда СМИ самолет спецназначения с этим бортовым номером может перевозить председателям Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Однако нигде нет официальной информации о его визите ни в Саратов, ни в Казань.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram