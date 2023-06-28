В июне 2023 года в Зеленодольском районе открыли новый автокемпинг

Это самый современный автокемпинг в Татарстане и России. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В Зеленодольском районе Татарстана в июне 2023 года открыли новый автокемпинг «Осиново». Он находится 1,5 километрах от трассы М-7. На его создание было потрачено более 200 миллионов рублей, в том числе и из гранта Ростуризма.

«Это самый современный автокемпинг в Татарстане и России с самой развитой инфраструктурой для автопутешественников», - заявил во время церемонии открытия председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Новый автокемпинг состоит из 10 домов. Также там есть ремонтная мастерская, ангар для круглогодичного хранения автодомов, летняя волейбольная площадка и уличный кинотеатр. Кроме того, в автокемпинге можно еще и арендовать электромобиль. И это еще не все. В скором времени в нем появится пять банных дворов, мини-кинотеатр и массажный салон.

Отметим, что Зеленодольский район Татарстана привлеаткелен для туристов тем, что на его территории расположены Раифский монастырь и остров-град Свияжск.

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