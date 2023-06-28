Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм28 июня 2023 7:38

В июне 2023 года в Зеленодольском районе открыли новый автокемпинг

Он находится в 1,5 километрах от трассы М-7
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Это самый современный автокемпинг в Татарстане и России. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Это самый современный автокемпинг в Татарстане и России. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В Зеленодольском районе Татарстана в июне 2023 года открыли новый автокемпинг «Осиново». Он находится 1,5 километрах от трассы М-7. На его создание было потрачено более 200 миллионов рублей, в том числе и из гранта Ростуризма.

«Это самый современный автокемпинг в Татарстане и России с самой развитой инфраструктурой для автопутешественников», - заявил во время церемонии открытия председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Новый автокемпинг состоит из 10 домов. Также там есть ремонтная мастерская, ангар для круглогодичного хранения автодомов, летняя волейбольная площадка и уличный кинотеатр. Кроме того, в автокемпинге можно еще и арендовать электромобиль. И это еще не все. В скором времени в нем появится пять банных дворов, мини-кинотеатр и массажный салон.

Отметим, что Зеленодольский район Татарстана привлеаткелен для туристов тем, что на его территории расположены Раифский монастырь и остров-град Свияжск.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram