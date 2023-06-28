В Набережных Челнах на развитие филармонии решили направить 5,4 миллиона рублей

Выделение этих денег из местного бюджета должны еще утвердить депутаты горсовета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Набережных Челнов решили оказать дополнительную финансовую помощь учреждениям культуры города. В частности, на развитие местной филармонии направят еще 5,4 миллиона рублей, на театр «Мастеровые» - 7,4 миллиона, на разработку документации по ремонту ДК «КАМАЗ» - 9,3 миллиона рублей.

К слову, окончательное решение о выделении этих денег должны принять депутаты горсовета Набережных Челнов. Средства должны пройти как софинансирование расходных обязательств по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры.

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