Заявления на загранпаспорт старого образца принимаются в обычном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МФЦ Татарстана приостановил выдачу загранпаспортов нового образца, сообщила директор учреждения Ленара Музафарова. Это произошло по техническим причинам.

По ее словам, организация, которая занималась аппаратами биометрического образца, не подала заявку на обслуживание криптокабин. Из-за чего они перестали работать. Такая мера временная, планируется возобновить выдачу 10-летних паспортов в конце августа — начале сентября.

Заявления на загранпаспорт старого образца принимаются в обычном режиме. Срок изготовления документа составляет один месяц.

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