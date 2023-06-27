Такое заявление нужно подавать в бумажном виде и с паспортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За июнь в МФЦ Татарстана подали 400 заявлений об отказе от хранения биометрии. Об этом рассказала директор МФЦ республики Ленара Музафарова.

Она отметила, что по биометрии можно установить или подтвердить личность. По закону, собирать, хранить и обрабатывать такие данные россиян может только государство с помощью Единой биометрической системы. «Любой человек может запретить обработку данных или, наоборот, позволить использовать изображение своего лица и запись голоса. Оформить отказ можно в МФЦ», — сказала она.

Такое заявление нужно подавать в бумажном виде и с паспортом. Если же человек передумает это делать, то его можно отозвать.

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