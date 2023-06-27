В сентябре в Казани пройдет Форум городской дипломатии

По ее словам, этот форум станет площадкой для представителей местных властей всего мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 и 8 сентября в Казани пройдет Форум городской дипломатии. Об этом рассказал вице-мэр города Евгения Лодвигова на форуме «Россия-Африка. Устойчивое городское будущее: обмен опытом и развитие сотрудничества в общих целях».

По ее словам, этот форум станет площадкой для представителей местных властей всего мира для обмена лучшими практиками и послужит развитию диалога.

Также она поприветствовала участников форума от имени главы города Ильсура Метшина, отметила важность этого события.

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