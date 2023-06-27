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НовостиОбщество27 июня 2023 14:58

В сентябре в Казани пройдет Форум городской дипломатии

Об этом рассказал вице-мэр города Евгения Лодвигова
Елена СКВОРЦОВА
По ее словам, этот форум станет площадкой для представителей местных властей всего мира

По ее словам, этот форум станет площадкой для представителей местных властей всего мира

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 и 8 сентября в Казани пройдет Форум городской дипломатии. Об этом рассказал вице-мэр города Евгения Лодвигова на форуме «Россия-Африка. Устойчивое городское будущее: обмен опытом и развитие сотрудничества в общих целях».

По ее словам, этот форум станет площадкой для представителей местных властей всего мира для обмена лучшими практиками и послужит развитию диалога.

Также она поприветствовала участников форума от имени главы города Ильсура Метшина, отметила важность этого события.

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