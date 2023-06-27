Впервые об этом говорилось в прошлом году на празднике в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 июня, в Казани начали обсуждать проект Соборной мечети. В обсуждении принимали участие архитектурное сообщество города и мэр Ильсур Метшин.

Впервые об этом говорилось в прошлом году на празднике в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Однако подходящий эскиз так и не был сделан. На международном конкурсе победителя найти не удалось. Поэтому мэрия Казани обратилась в архитектурное бюро Москвы.

По словам Метшина, они подготовили очень яркий эскиз, который должны были презентовать представителям мусульманского духовенства.

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