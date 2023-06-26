Фото: Олег АДАМОВИЧ

С 1 сентября детсады республики Татарстан перейдут на единую программу дошкольного образования. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Минзалия Закирова на секции республиканского августовского совещания.

Стало известно, что новый общий стандарт будет действовать по всей России. Согласно нему, 60% образовательной программы дошкольных учреждений будет единым, а 40% - региональный компонент. В Татарстане, по словам Закировой, акцент будет сделан на культуру и традиции республики.

Образовательные программы должны быть готовы до 31 августа.

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